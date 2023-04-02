В "Пари НН" отреагировали на "приветик" от Дзюбы

"Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом. Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался", - передает слова Кудряшова "Спорт-Экспресс".

"Мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе, на будущее. Что за приветик? В руководстве знают, много некрасивых вещей они говорили. На футбольном поле все показали и доказали", - сказал нападающий.

Напомним, что в зимнее трансферное окно ходили разговоры о том, что Дзюба может перебраться в "Пари НН". Он с начала ноября 2022 года находился без команды. Однако, этот трансфер не состоялся, а в феврале нападающий перебрался в "Локомотив". За четыре матча после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) он забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.