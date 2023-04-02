$76.45+0.1482.39-0.75
46 минут назад

В "Пари НН" отреагировали на "приветик" от Дзюбы

Газета.Ru

Спортивный директор "Пари Нижний Новгород" Игорь Кудряшов отреагировал на слова нападающего "Локомотива" Артема Дзюбы в адрес клуба.

В "Пари НН" отреагировали на "приветик" от Дзюбы
Фото: ТАССТАСС

"Уважительно отношусь к Артему, работали вместе в Томске. На предмет приглашения не контактировал ни с представителем, ни с самим Артемом. Дзюба в очередной раз доказал, что он топ-футболист, в этом никто и не сомневался", - передает слова Кудряшова "Спорт-Экспресс".

В субботу после матча между "Пари НН" и "Локомотивом" Артема Дзюба "передал приветик" нижегородской команде.

"Мне нужно было приветик передать. Чтобы разбирались в футболе, на будущее. Что за приветик? В руководстве знают, много некрасивых вещей они говорили. На футбольном поле все показали и доказали", - сказал нападающий.

Напомним, что в зимнее трансферное окно ходили разговоры о том, что Дзюба может перебраться в "Пари НН". Он с начала ноября 2022 года находился без команды. Однако, этот трансфер не состоялся, а в феврале нападающий перебрался в "Локомотив". За четыре матча после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ) он забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Артем Дзюба раскрыл секрет успеха "Локомотива".

Футбол,Артем Дзюба,Игорь Кудряшов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий