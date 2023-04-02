Павлюченко назвал "уродами" представителей АПЛ

"Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать. Это просто уроды, всем ясно, что это политические движения. Они кричат, что спорт вне политики, а повсюду мы видим отстранения, и это касается не только футбола, но и всех видов спорта", - передает слова Павлюченко "Матч ТВ".

На видео попали представители 103 стран, исключение составила Россия. В ролике были показаны голы даже игроков, представляющих такие маленькие государства как Сент-Китс и Невис, Кюрасао и другие. АПЛ проигнорировала голы, которые в свое время были забиты Андреем Аршавиным ("Арсенал"), Алексеем Смертиным ("Челси" и "Фулхэм"), Динияром Билялетдиновым ("Эвертон"), Романом Павлюченко ("Тоттенхэм") и Павлом Погребняком ("Фулхэм" и "Рединг"). Местные болельщики в соцсетях уже прозвали случившееся "отменой русских". Павлюченко выступал за "Тоттенхэм" с 2008 по 2012 годы. За это время россиянин провел за клуб 78 матчей, отметившись 21 голом.