В Москве на стадионе «Буревестник» произошла массовая драка. В ней приняли участие команды Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По данным канала, причиной столкновения между футболистами явился «жесткий подкат».
Отмечается, что первоначально в драке приняли участие 22 человека, затем к ней присоединились игроки с соседнего поля. Они решили помочь товарищам со своего вуза.
Уточняется, что правоохранители задержали 16 человек. На троих участников драки были оформлены административные протоколы за мелкое хулиганство.
Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили драку в конце первого тайма. Судьи выписали участникам потасовки желтые карточки.