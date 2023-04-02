В Москве на стадионе «Буревестник» произошла массовая драка. В ней приняли участие команды Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, причиной столкновения между футболистами явился «жесткий подкат».

Отмечается, что первоначально в драке приняли участие 22 человека, затем к ней присоединились игроки с соседнего поля. Они решили помочь товарищам со своего вуза.

Уточняется, что правоохранители задержали 16 человек. На троих участников драки были оформлены административные протоколы за мелкое хулиганство.