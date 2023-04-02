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37 минут назад

В Москве игроки университетских команд устроили массовую драку

Илья Родин

В Москве на стадионе «Буревестник» произошла массовая драка. В ней приняли участие команды Российского университета спорта, МИРЭА и РАНХиГСа. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным канала, причиной столкновения между футболистами явился «жесткий подкат».

Отмечается, что первоначально в драке приняли участие 22 человека, затем к ней присоединились игроки с соседнего поля. Они решили помочь товарищам со своего вуза.

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Уточняется, что правоохранители задержали 16 человек. На троих участников драки были оформлены административные протоколы за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что футболисты «Спартака» и «Динамо» устроили драку в конце первого тайма. Судьи выписали участникам потасовки желтые карточки.

Футбол,Видео,Динамо,РАНХиГС,Спартак,
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