Крестинин покинул пост главного тренер сборной Киргизии по футболу

Александр Крестинин ушел с поста главного тренера сборной Киргизии, сообщается на сайте Киргизского футбольного союза.Соглашение с 44 летним российским специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Фото: Федерация футбола Кыргызской Республики Федерация футбола Кыргызской Республики

Крестинин возглавлял сборную Киргизии с 2014 года. В сентябре 2022 года команда уступила сборной России со счетом 1:2 в товарищеском матче в Бишкеке.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Крестинин близок к уходу с должности, специалист получил предложения от других национальных команд.