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1 час назад

Крестинин покинул пост главного тренер сборной Киргизии по футболу

Матч ТВиещё 7

Александр Крестинин ушел с поста главного тренера сборной Киргизии, сообщается на сайте Киргизского футбольного союза.Соглашение с 44 летним российским специалистом расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Крестинин покинул пост главного тренер сборной Киргизии по футболу
Фото: Федерация футбола Кыргызской РеспубликиФедерация футбола Кыргызской Республики

Крестинин возглавлял сборную Киргизии с 2014 года. В сентябре 2022 года команда уступила сборной России со счетом 1:2 в товарищеском матче в Бишкеке.

Ранее «Матч ТВ» сообщал, что Крестинин близок к уходу с должности, специалист получил предложения от других национальных команд.

Сборная Киргизии занимает 94 е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Футбол,Александр Крестинин,ФИФА,СБОРНАЯ РОССИИ,
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