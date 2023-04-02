$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Хесус Медина пропускает матч РПЛ с «Факелом» из-за смерти тещи

Матч ТВиещё 1

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире «Матч ТВ» объяснил выбор стартового состава на матч 21 го тура МИР РПЛ против «Факела».

Хесус Медина пропускает матч РПЛ с «Факелом» из-за смерти тещи
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Матч «Факел» — ЦСКА стартовал в Воронеже в 16:30 мск. Ранее главный врач армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что кроме Кирилла Набабкина, по медицинским показателям игру пропускают также защитник Игорь Дивеев и полузащитник Егор Ушаков. Парагвайский хавбек Хесус Медина также не попал в заявку на игру.

— Отсутствуют Медина и Набабкин. Что случилось?

— У Медины горе в семье. У супруги мама оставила этот свет. Выражаем соболезнования. У Кирилла Набакина небольшие спазмы мышечные. Не стали рисковать, зная, какое здесь поле.

— Как вам состояние газона?

— Визуально всё нормально. Оценим и почувствуем, что он из себя представляет, — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча «Факел» — ЦСКА смотрите на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Эдуард Безуглов,Игорь Дивеев,Владимир Федотов,Кирилл Набабкин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий