Хесус Медина пропускает матч РПЛ с «Факелом» из-за смерти тещи

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире «Матч ТВ» объяснил выбор стартового состава на матч 21 го тура МИР РПЛ против «Факела».
Матч «Факел» — ЦСКА стартовал в Воронеже в 16:30 мск. Ранее главный врач армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что кроме Кирилла Набабкина, по медицинским показателям игру пропускают также защитник Игорь Дивеев и полузащитник Егор Ушаков. Парагвайский хавбек Хесус Медина также не попал в заявку на игру.
— Отсутствуют Медина и Набабкин. Что случилось?
— У Медины горе в семье. У супруги мама оставила этот свет. Выражаем соболезнования. У Кирилла Набакина небольшие спазмы мышечные. Не стали рисковать, зная, какое здесь поле.
— Как вам состояние газона?
— Визуально всё нормально. Оценим и почувствуем, что он из себя представляет, — сказал Федотов в эфире «Матч ТВ».
Прямую трансляцию матча «Факел» — ЦСКА смотрите на канале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.