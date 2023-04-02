Хесус Медина пропускает матч РПЛ с «Факелом» из-за смерти тещи

Матч «Факел» — ЦСКА стартовал в Воронеже в 16:30 мск. Ранее главный врач армейцев Эдуард Безуглов сообщил, что кроме Кирилла Набабкина, по медицинским показателям игру пропускают также защитник Игорь Дивеев и полузащитник Егор Ушаков. Парагвайский хавбек Хесус Медина также не попал в заявку на игру.