Гогниев о шансах "Химок" остаться в РПЛ: на все воля божья

Наставник «Химок» Спартак Гогниев оценил шансы команды остаться в Российской премьер-лиги (РПЛ) после поражения от «Краснодара» (0:6), передает «Чемпионат.com».
«Мы не хотим представлять, что мы вылетим в Первую лигу. Мы хотим добиться того, чтобы остаться. На все воля божья. Если «Химкам» бог поможет, то, значит, все удастся», — сказал Гогниев.
На 23-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи. В самом начале второго тайма преимущество гостей укрепил Джон Кордоба. На 56-й минуте Кордоба оформил дубль. На 63-й минуте Кади Боржес забил четвертый мяч «Краснодара». Алексей Ионов сделал счет 5:0 на 78-й минуте. Через восемь минут отличился игрок «Краснодара» Никита Кривцов.
«Химки» занимают 15-ю позицию, набрав 13 баллов. Подмосковный клуб рискует вылететь из РПЛ.