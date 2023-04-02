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1 час назад

Гогниев о шансах "Химок" остаться в РПЛ: на все воля божья

Газета.Ruиещё 1

Наставник «Химок» Спартак Гогниев оценил шансы команды остаться в Российской премьер-лиги (РПЛ) после поражения от «Краснодара» (0:6), передает «Чемпионат.com».

Гогниев о шансах "Химок" остаться в РПЛ: на все воля божья
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Мы не хотим представлять, что мы вылетим в Первую лигу. Мы хотим добиться того, чтобы остаться. На все воля божья. Если «Химкам» бог поможет, то, значит, все удастся», — сказал Гогниев.

На 23-й минуте счет в матче открыл полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи. В самом начале второго тайма преимущество гостей укрепил Джон Кордоба. На 56-й минуте Кордоба оформил дубль. На 63-й минуте Кади Боржес забил четвертый мяч «Краснодара». Алексей Ионов сделал счет 5:0 на 78-й минуте. Через восемь минут отличился игрок «Краснодара» Никита Кривцов.

«Химки» занимают 15-ю позицию, набрав 13 баллов. Подмосковный клуб рискует вылететь из РПЛ.

Футбол,Никита Кривцов,Джон Кордоба,Алексей Ионов,Спартак,
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