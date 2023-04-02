«Ростов» установил рекорд РПЛ

«Ростов» в матче с московским «Торпедо» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) пробил 14-й пенальти в сезоне, что является рекордом турнира. Об этом сообщает Telegram-канал Opta Sports. Счет после 61-й минуты встречи — 2:1 в пользу донского клуба.

Ранее по 13 пенальти за сезон били самарские «Крылья Советов» (2004) и «Краснодар» (2021/22).

Форвард «Ростова» Николай Комличенко заработал восьмой пенальти в сезоне — это рекорд РПЛ и повторение рекорда в топ-10 лигах Европы: Эндрю Джонсон («Кристал Пэлас» 2004/05), Неймар («Барселона» 2015/16), Мехди Тареми («Риу Аве» 2019/20).

Отметим, что пенальти в игре с «Торпедо» «Ростов» реализовать не сумел: удар нападающего Дмитрия Полоза отразил вратарь черно-белых Егор Бабурин.

Ранее сообщалось, что ЦСКА в гостях уверенно обыграл воронежский «Факел» в матче 21-го тура РПЛ.