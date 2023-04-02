«Ньюкасл» обыграл «МЮ» в домашнем матче АПЛ

«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 65-й минуте точным ударом отметился полузащитник Джозеф Уиллок. Голевую передачу в свой актив записал французский хавбек Аллан Сент-Максимен.

В концовке встречи преимущество хозяев укрепил нападающий Каллум Уилсон, ассистентом выступил защитник Киран Триппьер.

«Ньюкасл» одержал третью победу подряд, набрал 50 очков и обошёл «МЮ» в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ). Команда Эдди Хау переместилась на третью строчку.