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1 час назад

«Ньюкасл» обыграл «МЮ» в домашнем матче АПЛ

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«Ньюкасл» обыграл «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

«Ньюкасл» обыграл «МЮ» в домашнем матче АПЛ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Оба мяча были забиты во втором тайме. На 65-й минуте точным ударом отметился полузащитник Джозеф Уиллок. Голевую передачу в свой актив записал французский хавбек Аллан Сент-Максимен.

В концовке встречи преимущество хозяев укрепил нападающий Каллум Уилсон, ассистентом выступил защитник Киран Триппьер.

«Ньюкасл» одержал третью победу подряд, набрал 50 очков и обошёл «МЮ» в турнирной таблице английской Премьер-лиги (АПЛ). Команда Эдди Хау переместилась на третью строчку.

У коллектива Эрика тен Хага также 50 баллов, однако по дополнительным показателям он занимает четвёртое место.

Футбол,Джозеф Уиллок,Аллан Сент-максимен,Эдди Хау,Каллум Уилсон,Киран Триппьер,Манчестер Юнайтед,
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