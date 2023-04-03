Почеттино и Де Дзерби назвали кандидатами на пост наставника «Челси»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино и Роберто Де Дзерби, возглавляющий «Брайтон», являются кандидатами на аналогичный пост в «Челси», сообщает The Independent.

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В воскресенье лондонский клуб объявил об отставке Грэма Поттера с поста главного тренера. Временным главным тренером команды назначен Бруно Сальтор, который входил в штаб Поттера.

По информации источника, Почеттино и Де Дзерби находятся в шорт листе «Челси» после увольнения 47 летнего англичанина. Также сообщалось, что Юлиан Нагельсманн, ранее уволенный из «Баварии», претендует на пост главного тренера в клубе.

Последним клубом 51 летнего Почеттино был «ПСЖ», который он возглавлял с января 2021 го по июль 2022 года.

Поттер возглавил «синих» в сентябре 2022 года. Под руководством англичанина команда одержала 12 побед, восемь раз сыграла вничью и потерпела 11 поражений.