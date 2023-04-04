Ян Облак повторил клубный рекорд «Атлетико»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак вышел в стартовом составе на матч чемпионата Испании с «Бетисом».

Фото: «ЧЕМПИОНАТ» «ЧЕМПИОНАТ»

Словенский футболист провёл свой 389-й матч за команду с учётом всех турниров, в которых принимал участие «Атлетико» с Облаком в воротах. Таким образом, игрок повторил клубный рекорд по количеству матчей легионеров за клуб, который ранее принадлежал защитнику Диего Годину.

Напомним, 2 апреля завершился матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встречались мадридский «Атлетико» и «Бетис». Команды играли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде (Испания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом. «Атлетико» одержал победу со счётом 1:0.