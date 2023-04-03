Канчельскис: «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Артема Дзюбу»

— Дзюба снова всем все доказал. Без сомнений, один из лучших нападающих в истории российского футбола. Да, уровень нашей лиги сильно просел в последние годы, что позволяет Артему в 34 года быть лучшим. Но это не его проблемы уже. Конечно, «Локомотив» сорвал джекпот, подписав Артема Дзюбу. Два года он еще сможет держать топ уровень, — сказал Канчельскис «РБ Спорт».