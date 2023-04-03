Грэм Поттер может стать главным тренером "Лестера"

По информации источника, руководство «Лестера» хочет узнать о ближайших планах Поттера после увольнения из «Челси». «Лисы» были заинтересованы в приглашении английского специалиста ещё до того, как он возглавил лондонцев прошлой осенью. Если «Лестер» сможет остаться в Английской Премьер-Лиге по итогам сезона именно Поттер будет являться фаворитом на пост главного тренера команды.