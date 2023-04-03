Уволенный из лондонского «Челси» Грэм Поттер может стать главным тренером «Лестера». Об этом сообщает издание Daily Mail.
По информации источника, руководство «Лестера» хочет узнать о ближайших планах Поттера после увольнения из «Челси». «Лисы» были заинтересованы в приглашении английского специалиста ещё до того, как он возглавил лондонцев прошлой осенью. Если «Лестер» сможет остаться в Английской Премьер-Лиге по итогам сезона именно Поттер будет являться фаворитом на пост главного тренера команды.
Ранее «Лестер» так же, как и «Челси», объявил об увольнении главного тренера, которым у «лис» был Брендан Роджерс, руководивший командой с 2019 года.
«Лестер» занимает 19-е место в АПЛ, набрав после 28 сыгранных матчей 25 очков.