В соцсетях стал вирусным новый футбольный ролик из Латинской Америки. На этот раз резонансное событие произошло в чемпионате Мексики: местный арбитр Фернандо Эрнандес ударил коленом между ног футболиста, который с ним спорил.

Местные СМИ сообщают, что Эрнандесу грозит денежный штраф, а также дисквалификация на срок до 15 матчей. Арбитр уже принёс публичные извинения футболисту и заявил о готовности получить строгое наказание.