«Барселона» решила привлечь спонсоров для возвращения Месси

«Барселона» всерьёз настроена на возвращение в команду нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси , чей контракт с парижским клубом истекает в конце сезона. Об этом сообщает журналист Жерар Ромеро в «Твиттере».

По сведениям источника, испанский клуб работает над сделками с крупными спонсорами, которые помогут осуществить возвращение Месси с финансовой точки зрения. Иначе «Барселона», испытывающая финансовые проблемы, практически не сможет обеспечить себе подобный переход. Также Ромеро сообщает, что и Месси, и «Барселона» с оптимизмом смотрят на осуществление этой сделки.