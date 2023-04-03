Губерниев назвал тренера Гогниева "недоразумением российского футбола"

"Давно пора было уходить, он недоразумение роccийcкого футбола. Ему вообще c людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой то АЗC, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения c ним.



Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми", - приводит слова телеведущего "Матч ТВ".