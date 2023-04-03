$76.45+0.1482.39-0.75
46 минут назад

Комментатор Губерниев назвал тренера Гогниева "недоразумением российского футбола"

Газета.Ru

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных "Химок".

Губерниев назвал тренера Гогниева "недоразумением российского футбола"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.

"Давно пора было уходить, он недоразумение роccийcкого футбола. Ему вообще c людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой то АЗC, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения c ним.

Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми", - приводит слова телеведущего "Матч ТВ".

2 апреля "Химки" на своем поле с разгромным счетом 0:6 уступили "Краснодару" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб занимает 15-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 баллов.

Подмосковный клуб рискует вылететь из РПЛ. В ближайшем матче "Химки" сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 9 апреля.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин ушел в отставку.

Футбол,Александр Крестинин,Ринат Билялетдинов,Дмитрий Губерниев,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий