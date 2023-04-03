Губерниев назвал тренера Гогниева "недоразумением российского футбола"

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных "Химок".
Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Ринат Билялетдинов.
"Давно пора было уходить, он недоразумение роccийcкого футбола. Ему вообще c людьми работать нельзя, он мог бы быть автозаправщиком на какой то АЗC, но там тоже люди бы приходили и охреневали от общения c ним.
Он превратился в очень странного персонажа. Пусть сменит профессию и меньше контактирует с людьми", - приводит слова телеведущего "Матч ТВ".
2 апреля "Химки" на своем поле с разгромным счетом 0:6 уступили "Краснодару" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Подмосковный клуб занимает 15-ю позицию в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 баллов.
Подмосковный клуб рискует вылететь из РПЛ. В ближайшем матче "Химки" сыграют с ЦСКА. Встреча пройдет 9 апреля.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Киргизии по футболу Александр Крестинин ушел в отставку.