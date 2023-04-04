Юран расширит тренерский штаб «ПАРИ НН»

По данным «Матч ТВ», новый главный тренер нижегородского «ПАРИ НН» Сергей Юран вернет в тренерский штаб клуба Антона Хазова.
Во вторник Юран сменил Артема Горлова на посту главного тренера «ПАРИ НН». Вечером специалист проведет первую тренировку с командой.
Хазов возглавлял «ПАРИ НН» с ноября по декабрь 2022 года после ухода Михаила Галактионова.
В турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ) «ПАРИ НН» с 19 очками занимает 13 е место. В следующем туре нижегородцы 9 апреля сыграют в гостях с «Краснодаром».
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.