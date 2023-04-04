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18 минут назад

Юран вернет в тренерский штаб «ПАРИ НН» Хазова

Матч ТВ

По данным «Матч ТВ», новый главный тренер нижегородского «ПАРИ НН» Сергей Юран вернет в тренерский штаб клуба Антона Хазова.

Юран расширит тренерский штаб «ПАРИ НН»
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Во вторник Юран сменил Артема Горлова на посту главного тренера «ПАРИ НН». Вечером специалист проведет первую тренировку с командой.

Хазов возглавлял «ПАРИ НН» с ноября по декабрь 2022 года после ухода Михаила Галактионова.

В турнирной таблице МИР Российской премьер лиги (РПЛ) «ПАРИ НН» с 19 очками занимает 13 е место. В следующем туре нижегородцы 9 апреля сыграют в гостях с «Краснодаром».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Футбол,Артем Горлов,Михаил Галактионов,Сергей Юран,Антон Хазов,
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