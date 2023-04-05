«Боже, как такое возможно?»: экс-футболист «Терека» о встрече с Путиным

Бывший футболист грозненского «Ахмата» Руслан Аджинджал вспомнил о встрече с президентом России Владимиром Путиным после победы над польским «Лехом» в Кубке УЕФА.
Встреча второго квалификационного раунда турнира состоялась в 2004 году. На своем поле российский клуб одержал победу со счетом 1:0. Так же завершилась и выездная ответная встреча. В следующем раунде грозненцы уступили по сумме двух встреч швейцарскому «Базелю».
«Впечатления от встречи с Путиным? Вряд ли кто то из команды ожидал этого. Нам сказали, что приедет человек с аппарата президента и хочет пообщаться с командой. И вот мы сидим после игры, а тут Владимир Владимирович заходит. Думали: «Боже, как такое возможно?»
Это было непринужденное общение, в оcновном шутили. Ни для кого же не cекрет, что у президента хорошее чувcтво юмора. Он тоже шутил. Cамое интереcное, что Путин к каждому из наc подошел и cо вcеми за руку поздоровалcя. Cказал, что cмотрел футбол, переживал, болел», — приводит слова экс-футболиста «Матч ТВ».
В тот период клуб назывался «Терек», он был переименован в «Ахмат» в 2017 году.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ахмат» после 21-го тура набрал 33 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.