"Урал" и "Спартак" объявили стартовые составы на матч 1/2 Кубка России

Сегодня в Екатеринбурге «Урал» примет московский «Спартак» в рамках ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

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«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Филипенко, Гогличидзе, Бевеев, Сиссе, Мишкич, Каштанов, Влут, Юшин.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Литвинов, Чернов, Тавареш, Пруцев, Денисов, Зобнин, Мартинс, Игнатов, Бальде.

Предыдущий матч между этими командами прошел в Москве и завершился со счетом 1:1. Голами отметились Квинси Промес и Юрий Железнов.

Завтра во втором матче 1/2 финала Пути РПЛ ЦСКА примет «Крылья Советов». Первая встреча завершилась со счетом 2:2.

В Пути регионов сегодня «Динамо» сыграет с «Акроном», который выступает в Первой лиге. Завтра «Ростов» померяется силами с «Краснодаром». Команды проведут друг с другом по одному матчу.

Победитель финала Пути регионов и победитель финала Пути РПЛ сыграют друг с другом в Суперфинале.