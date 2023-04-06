«Реал» разгромил «Барселону» впервые с 2008 года

Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, одержав разгромную победу над каталонской «Барселоной». Ответная встреча полуфинала проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

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В составе мадридцев голами отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема (хет-трик). Футболисты каталонского клуба нанесли 11 ударов по воротам, пять из которых пришлись в створ, но отличиться не сумели.

Таким образом, «Реал» обыграл «Барселону» с разгромным счётом впервые за практически 15 лет. Последний раз мадридцам удалось выиграть у каталонцев с разницей минимум в три мяча 7 мая 2008 года в матче Примеры. Та встреча завершилась со счётом 4:1.