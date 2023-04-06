$79.50+0.1487.10+0.37
21 минуту назад

«Реал» разгромил «Барселону» впервые с 2008 года

Betassistиещё 12

Мадридский «Реал» вышел в финал Кубка Испании, одержав разгромную победу над каталонской «Барселоной». Ответная встреча полуфинала проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

«Реал» разгромил «Барселону» впервые с 2008 года
Фото: Getty ImagesGetty Images

В составе мадридцев голами отметились Винисиус Жуниор и Карим Бензема (хет-трик). Футболисты каталонского клуба нанесли 11 ударов по воротам, пять из которых пришлись в створ, но отличиться не сумели.

Таким образом, «Реал» обыграл «Барселону» с разгромным счётом впервые за практически 15 лет. Последний раз мадридцам удалось выиграть у каталонцев с разницей минимум в три мяча 7 мая 2008 года в матче Примеры. Та встреча завершилась со счётом 4:1.

В финале Кубка Испании «Реал» сыграет с «Осасуной».

«Лейпциг» обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Футбол,Карим Бензема,Реал,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий