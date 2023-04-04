Моуринью — о фанатах «Ромы» и Станковиче: мои друзья не трогают друг друга

Во втором тайме матча 28-го тура чемпионата Италии, который проходил 2 апреля в Риме и завершился победой хозяев поля со счётом 3:0, фанаты «Ромы» начали оскорблять Станковича на расовой почве, напомнив, что у него цыганские корни. Моуринью обратился к болельщикам, попросив их успокоиться и проявить уважение к тренеру.