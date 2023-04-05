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9 минут назад

Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 8, 9 и 10 апреля. Центральный матч уикенда «Спартак»«Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.

Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура РПЛ
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Торпедо» – «Факел»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Александр Богданов, Максим Ковалёв; резервный судья – Сергей Куликов; VAR – Артём Чистяков; AVAR – Илья Елеференко; инспектор – Андрей Бутенко.

«Ахмат» – «Урал»: судья – Павел Шадыханов, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Денис Березнов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Рафаэль Шафеев; AVAR – Роман Усачев; инспектор – Александр Гончар.

«Спартак» – «Динамо»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Николай Богач; инспектор – Юрий Чеботарёв.

«Сочи» – «Крылья Советов»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Алексей Лунёв, Дмитрий Ермаков; резервный судья – Константин Аверьянов; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Рустам Мухтаров; инспектор – Александр Гвардис.

ЦСКА – «Химки»: судья – Роман Галимов, ассистенты судьи – Алексей Ширяев, Андрей Образко; резервный судья – Артём Чистяков; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Максим Гаврилин; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Краснодар» – «Пари НН»: судья – Сергей Чебан, ассистенты судьи – Михаил Иванов, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Игорь Демешко; инспектор – Алексей Тюмин.

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Роман Сафьян, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Антон Кобзев; резервный судья – Игорь Низовцев; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Сергей Зуев.

Футбол,Рафаэль Шафеев,Роман Сафьян,Игорь Низовцев,Ранэль Зияков,Павел Кукуян,Ян Бобровский,Павел Шадыханов,Илья Елеференко,Василий Казарцев,Александр Колобаев,Алексей Стипиди,Андрей Веретешкин,Максим Гаврилин,Александр Гвардис,Игорь Демешко,Максим Ковалев,Константин Шаламберидзе,Дмитрий Мосякин,Денис Березнов,Владислав Безбородов,Роман Галимов,Артем Чистяков,Антон Кобзев,Николай Богач,Сергей Лапочкин,Виталий Мешков,Сергей Карасев,Юрий Чеботарев,Александр Гончар,Александр Богданов,Сергей Куликов,Алексей Ширяев,Дмитрий Ермаков,Игорь Панин,Сергей Зуев,Владислав Назаров,Алексей Лунев,Роман Усачев,Кирилл Левников,Андрей Бутенко,Арам Петросян,Сергей Чебан,Дмитрий Семенов,Михаил Иванов,Сергей Иванов,Торпедо,Крылья Советов,Динамо,РФС,Зенит,Спартак,ФК "Урал",
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