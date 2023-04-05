Объявлены судейские назначения на матчи 22-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) объявил судейские назначения на матчи 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Игры этого тура пройдут 8, 9 и 10 апреля. Центральный матч уикенда «Спартак» — «Динамо» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым.