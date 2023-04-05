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56 минут назад

Сергей Юран рассказал о возвращении Антона Хазова в тренерский штаб «Пари Нижний Новгород»

Чемпионат.com

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал о возвращении Антона Хазова в тренерский штаб команды.

Юран рассказал о возвращении Хазова в тренерский штаб «Пари Нижний Новгород»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Антона я знаю с 2006-2007 года, когда я выводил «Шинник» в РПЛ, он играл там. Знаю его характер. На встрече спросил и у генерального директора, и у губернатора: есть ли возможность Антона вернуть в штаб. Потому что я хотел бы, чтобы он был в тренерском штабе. На что я получил положительный ответ, и спасибо большое им. С удовольствием с Антоном встретились, у него большое желание — живёт командой. Это самое главное, игроки это тоже видят», — сказал Юран в интервью клубной пресс-службе.

«Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 21 матча. Юран был представлен в качестве нового главного тренера команды вчера, 4 апреля.

Футбол,Сергей Юран,Антон Хазов,
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