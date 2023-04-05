Футбольного арбитра наказали за удар игрока коленом между ног

Мексиканского арбитра Фернандо Эрнандеса Гомеса наказали за удар игрока. Об этом сообщается на сайте Мексиканской федерации футбола (FMF).

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Инцидент произошел 2 апреля в матче 13-го тура между «Америкой» и «Леоном» (2:2). Во время спора с игроками и вынесения предупреждений судья ударил футболиста «Леона» коленом между ног.

Позднее судья извинился за свое поведение, однако это не помогло ему избежать наказания — арбитра дисквалифицировали на 12 игр. Отмечается, что в случае повторного нарушения к специалисту могут применить более строгие санкции.