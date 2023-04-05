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41 минуту назад

Футбольного арбитра наказали за удар игрока коленом между ног

Lenta.ru

Мексиканского арбитра Фернандо Эрнандеса Гомеса наказали за удар игрока. Об этом сообщается на сайте Мексиканской федерации футбола (FMF).

Футбольного арбитра наказали за удар игрока коленом между ног
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 2 апреля в матче 13-го тура между «Америкой» и «Леоном» (2:2). Во время спора с игроками и вынесения предупреждений судья ударил футболиста «Леона» коленом между ног.

Позднее судья извинился за свое поведение, однако это не помогло ему избежать наказания — арбитра дисквалифицировали на 12 игр. Отмечается, что в случае повторного нарушения к специалисту могут применить более строгие санкции.

Ранее российского хоккейного арбитра Александра Черенкова дисквалифицировали до конца сезона-2022/2023. Во время встречи Открытого первенства Москвы, где выступали игроки 2006 года рождения, арбитры разнимали драку и судья сделал подножку одному из хоккеистов. В результате тот ударился головой об лед и получил травму.

Футбол,Фернандо Эрнандес,Александр Черенков,
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