Президент УЕФА: основатели Суперлиги — это волк из «Красной Шапочки»

«Суперлига говорит, что хочет спасти футбол, но правда заключается лишь в том, что её основатели — это волк из «Красной Шапочки», готовый съесть бабушку. Но, к счастью, никто от его проделок не умер.



Это турнир — проявление эгоизма, жадности, которые превыше любой солидарности. От них веет постыдной ложью. Они лишь наследники вместо строителей чего-то нового. Эти личности сражаются за финансовую выгоду, а не за трофеи.



Футбол является спортом для людей. Его приватизация — это миф, и нам необходимо его изменить. Внутренние чемпионаты являются краеугольным камнем проекта Лиги чемпионов. У УЕФА есть поддержка Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА), за что мы благодарим Нассера Аль-Хелайфи.



Если разрыв между богатыми и бедными будет только увеличиваться, я сейчас не только о футболе, но и об обществе в целом, то наша модель может оказаться нежизнеспособной. Что-то надо делать и для среднего класса. Ради этого мы увеличили количество соревнований, например, создали Лигу конференций», — приводит слова Чеферина Marca.