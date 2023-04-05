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1 час назад

Президент УЕФА: основатели Суперлиги — это волк из «Красной Шапочки»

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Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возобновление идеи организовать проведение Европейской Суперлиги. Функционер сравнил основателей турнира с героями сказки Шарля Перро «Красная Шапочка».

Президент УЕФА: основатели Суперлиги — это волк из «Красной Шапочки»
Фото: BetassistBetassist

«Суперлига говорит, что хочет спасти футбол, но правда заключается лишь в том, что её основатели — это волк из «Красной Шапочки», готовый съесть бабушку. Но, к счастью, никто от его проделок не умер.

Это турнир — проявление эгоизма, жадности, которые превыше любой солидарности. От них веет постыдной ложью. Они лишь наследники вместо строителей чего-то нового. Эти личности сражаются за финансовую выгоду, а не за трофеи.

Футбол является спортом для людей. Его приватизация — это миф, и нам необходимо его изменить. Внутренние чемпионаты являются краеугольным камнем проекта Лиги чемпионов. У УЕФА есть поддержка Ассоциации европейских футбольных клубов (ЕСА), за что мы благодарим Нассера Аль-Хелайфи.

Если разрыв между богатыми и бедными будет только увеличиваться, я сейчас не только о футболе, но и об обществе в целом, то наша модель может оказаться нежизнеспособной. Что-то надо делать и для среднего класса. Ради этого мы увеличили количество соревнований, например, создали Лигу конференций», — приводит слова Чеферина Marca.

Первый проект Европейской Суперлиги был представлен в апреле 2021 года. Тогда было объявлено, что 12 европейских топ-клубов будут постоянными членами турнира по праву команд-основательниц. В это число вошли испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», английские «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм Хотспур», а также итальянские «Милан», «Интер», «Ювентус». Однако на фоне критики своих фанатов девять команд отказались от участия в проекте. В итоге заинтересованность в создании Суперлиги сохранили лишь «Реал», «Барселона» и «Ювентус».

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