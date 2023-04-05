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Чеферин заявил, что УЕФА будет сложно допустить Россию к футбольным турнирам до конца СВО

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что до конца проведения СВО на территории Украины будет сложно что-либо изменить в вопросе допуска российских футбольных сборных и клубов к международным соревнованиям, сообщает РИА Новости. "Мое личное мнение: пока военные действия не остановятся, будет очень сложно что-то изменить", – сказал Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса УЕФА, который прошел в Лиссабоне. В его рамках он был переизбран на новый срок. Напомним, что Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также российские клубы от участия во всех соревнованиях, проводимых под эгидой двух организаций. В 2022 году сборная России сыграла три товарищеских встречи с командами из Азии — Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Свой последний официальный матч подопечные Валерия Карпина провели в ноябре 2021 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира — 2022 против Хорватии (0:1). Ранее бывший главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

Чеферин заявил, что УЕФА будет сложно допустить Россию к футбольным турнирам до конца СВО
© Газета.Ru
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