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20 минут назад

The Guardian: Лэмпард может вернуться на пост главного тренера "Челси"

Газета.Ruиещё 3

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Челси" ведет переговоры с Фрэнком Лэмпардом о возвращении специалиста на пост главного тренера команды, сообщает британская газета The Guardian.

Лэмпард может вернуться на пост главного тренера "Челси"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

При благоприятном развитии событий Лэмпард может приступить к подготовке команды уже к субботнему матчу с "Вулверхэмптоном".

По информации издания, контракт с тренером будет заключен лишь до конца сезона. 4 июля 2019 года Лэмпард стал главным тренером своей бывшей команды "Челси", подписав трехлетний контракт. Он являлся игроком английского клуба с 2001 по 2014 год. 25 января 2021 года руководство клуба объявило об увольнении специалиста. На посту наставника "синих" он провел 84 матча, одержав 44 победы. Его место занял бывший тренер французского "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель.

В январе 2022 года Лэмпард возглавил "Эвертон", из которого был уволен спустя год. Ранее сообщалось, что бывший главный тренер национальной команды Испании Луис Энрике может возглавить "Челси".

5 апреля утром испанский специалист отправился в Лондон для подписания контракта с клубом. Отмечалось, что соглашение может быть подписано в ближайшие часы.

Футбол,Томас Тухель,Фрэнк Лэмпард,Луис Энрике,
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