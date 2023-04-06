Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА

Сборная России осталась на 37-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола(ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

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В активе сборной России 1 495 очков. В марте россияне провели две товарищеские встречи - 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командой Ирана (1:1) в Тегеране, а 26 марта победили сборную Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге.