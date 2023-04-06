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13 минут назад

Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге Международной федерации футбола

ТАССиещё 11

Сборная России осталась на 37-й позиции в рейтинге Международной федерации футбола(ФИФА), обновленная версия которого опубликована в четверг на сайте организации.

Сборная России сохранила место в рейтинге ФИФА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В активе сборной России 1 495 очков. В марте россияне провели две товарищеские встречи - 23 марта подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командой Ирана (1:1) в Тегеране, а 26 марта победили сборную Ирака (2:0) в Санкт-Петербурге.

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Чемпион мира 2022 года сборная Аргентины возглавила рейтинг с 1 840 очками в активе. На второе место поднялась команда Франции (1 838), проигравшая аргентинцам в финальном матче мирового первенства в Катаре. Тройку лучших замыкает сборная Бразилии (1 834), которая возглавляла рейтинг с 31 марта 2022 года.

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