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56 минут назад

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Lenta.ruиещё 7

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Встреча прошла 5 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На третьей добавленной ко второму тайму минуте автогол забил защитник самарской команды Гленн Бейл. Таким образом, армейцы вышли в финал Пути РПЛ Кубка России, «Крылья Советов» сыграют с одной из команд из пути регионов.

В первой встрече команды сыграли вничью. Матч завершился со счетом 2:2.

В финале Кубка России в Пути РПЛ ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Уралом». Соперник красно-синих выбил из Пути РПЛ московский «Спартак».

Футбол,Крылья Советов,ФК "Урал",
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