ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 5 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На третьей добавленной ко второму тайму минуте автогол забил защитник самарской команды Гленн Бейл. Таким образом, армейцы вышли в финал Пути РПЛ Кубка России, «Крылья Советов» сыграют с одной из команд из пути регионов.