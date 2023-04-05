«Лейпциг» обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал Кубка Германии

Завершился матч четвертьфинала Кубка Германии, в котором «Лейпциг» на своём поле принимал дортмундскую «Боруссию». «Красные быки» одержали викторию со счётом 2:0.

Победу хозяевам принесли точные удары Тимо Вернера и Кевина Кампля на 22-й и 98-й минутах соответственно.

Ранее «Лейпциг» обыграл в 1/8 финала «Хоффенхайм» (3:1), а «Боруссия» прошла «Бохум» (2:1). Соперник «красных быков» по полуфиналу Кубка Германии определится позднее.

В следующей стадии турнира «Лейпциг» может встретиться со «Штутгартом», «Фрайбургом» или «Айнтрахтом».