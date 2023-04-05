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20 минут назад

«Лейпциг» обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал Кубка Германии

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Завершился матч четвертьфинала Кубка Германии, в котором «Лейпциг» на своём поле принимал дортмундскую «Боруссию». «Красные быки» одержали викторию со счётом 2:0.

«Лейпциг» обыграл «Боруссию» и вышел в полуфинал Кубка Германии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Победу хозяевам принесли точные удары Тимо Вернера и Кевина Кампля на 22-й и 98-й минутах соответственно.

Ранее «Лейпциг» обыграл в 1/8 финала «Хоффенхайм» (3:1), а «Боруссия» прошла «Бохум» (2:1). Соперник «красных быков» по полуфиналу Кубка Германии определится позднее.

В следующей стадии турнира «Лейпциг» может встретиться со «Штутгартом», «Фрайбургом» или «Айнтрахтом».

Мюнхенская «Бавария» выбыла из турнира, проиграв «Фрайбургу» со счётом 1:2 вчера, 4 апреля.

Футбол,Кевин Кампль,Тимо Вернер,
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