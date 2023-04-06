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58 минут назад

«Челси» объявил о назначении Лэмпарда на пост главного тренера

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Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о возвращении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера. Контракт сторон рассчитан до конца сезона-2022/2023.

«Челси» объявил о назначении Лэмпарда на пост главного тренера
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Фрэнк Лэмпард выступал за «Челси» как игрок на протяжении 13 лет. Англичанин является рекордсменом клуба по забитым голам (211). Лэмпард тренировал лондонский клуб на протяжении 18 месяцев. Специалист был уволен с этого поста в январе 2021 года.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера «Челси» также претендуют немец Юлиан Нагельсман и испанец Луис Энрике.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков после 29 матчей. В Лиге чемпионов лондонцы в четвертьфинале сыграют с мадридским «Реалом». В следующем матче «Челси» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном» (8 апреля, 17:00 мск).

Футбол,Фрэнк Лэмпард,Луис Энрике,Реал,
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