Врач ФК "Енисей" спас пассажирку во время полета

"Нам позвонили из авиакомпании, выразили благодарность, спросили, можно ли вручить нашему доктору Владимиру Владимировичу Фомину благодарственное письмо за то, что он оказал медицинскую помощь, - сказал Ивахов. - Мы летели в Петербург, наш бортовой проводник спросил, есть ли кто-то из докторов в самолете, так как нужно оказать помощь пассажиру. Тогда стало плохо пассажирке, и он оказывал медицинскую помощь. Наш доктор Владимир Владимирович всегда откликается на такое, мы, честно говоря, уже привыкли к тому, что наш врач всегда участвует в оказании медицинской помощи. Наш врач такой скромный мужик, в этой ситуации так отреагировали, но для нас и для него это обыденно".