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30 минут назад

«Зенит» отозвал Ренана из молодёжной сборной Бразилии

Чемпионат.comиещё 4

Санкт-петербургский «Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из расположения молодёжной сборной Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

«Зенит» отозвал Ренана из молодёжной сборной Бразилии
Фото: чемпионатчемпионат

Изначально Ренан был вызван на три матча молодёжной сборной Бразилии, которые должны состояться в период с 15 по 27 апреля, что не позволило бы защитнику «Зенита» принять участие в играх Российской Премьер-Лиги.

Всего расположение молодёжной национальной команды Бразилии покинули 13 футболистов. Все они должны будут прибыть в расположение своих клубов, которые и отозвали их из сборной.

Ближайший матч «Зенит» сыграет уже послезавтра, 9 апреля. Соперником станет московский «Локомотив». 19-летний Ренан сыграл за «Зенит» пять матчей в РПЛ и Кубке России, проведя на поле максимально возможные 450 минут. Бразильский защитник не отметился результативными действиями.

Футбол,Роберт Ренан,Зенит,
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