«Зенит» отозвал Ренана из молодёжной сборной Бразилии

Санкт-петербургский «Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из расположения молодёжной сборной Бразилии. Об этом сообщает официальный сайт Бразильской конфедерации футбола.

Фото: чемпионат чемпионат

Изначально Ренан был вызван на три матча молодёжной сборной Бразилии, которые должны состояться в период с 15 по 27 апреля, что не позволило бы защитнику «Зенита» принять участие в играх Российской Премьер-Лиги.

Всего расположение молодёжной национальной команды Бразилии покинули 13 футболистов. Все они должны будут прибыть в расположение своих клубов, которые и отозвали их из сборной.