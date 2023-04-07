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1 час назад

Семак рассказал о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях сине-бело-голубых в преддверии матча 22-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с московским «Локомотивом».

Семак рассказал о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»
Фото: BetassistBetassist

«Шанс увидеть Барриоса в предстоящем матче есть, Вильмар тренируется вместе с командой. Мы примем решение о его участии непосредственно перед встречей. Посмотрим на его состояние.

У Ерохина и Мантуана остаются незначительные проблемы. Они не смогут принять участия во встрече с «Локомотивом». Однако к следующему матчу, скорее всего, уже будут готовиться в общей группе», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».

Матч «Локомотива» и «Зенита» состоится в Москве на поле «РЖД Арены» в ближайшее воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

Футбол,Сергей Семак,Зенит,
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