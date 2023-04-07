Семак рассказал о потерях «Зенита» перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о потерях сине-бело-голубых в преддверии матча 22-го тура РПЛ сезона-2022/2023 с московским «Локомотивом».
«Шанс увидеть Барриоса в предстоящем матче есть, Вильмар тренируется вместе с командой. Мы примем решение о его участии непосредственно перед встречей. Посмотрим на его состояние.
У Ерохина и Мантуана остаются незначительные проблемы. Они не смогут принять участия во встрече с «Локомотивом». Однако к следующему матчу, скорее всего, уже будут готовиться в общей группе», — приводит слова Семака «Спорт-экспресс».
Матч «Локомотива» и «Зенита» состоится в Москве на поле «РЖД Арены» в ближайшее воскресенье, 9 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.