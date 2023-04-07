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11 минут назад

Президент «Ростова» обратился к болельщикам после поражения «Краснодару»

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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц обратился к болельщикам после вылета команды из нынешнего розыгрыша Фонбет Кубка России. Накануне, 6 апреля, жёлто-синие уступили «Краснодару» (1:1, 3:5 — по пенальти) в матче 1-го этапа полуфинала Пути регионов.

Президент «Ростова» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России
Фото: BetassistBetassist

«Дорогие болельщики! Хочу поблагодарить всех, кто вчера приехал в Краснодар, и всех, кто поддерживал и переживал за нас у экранов телевизоров. Я находился на стадионе и видел какое количество наших болельщиков было на трибунах. Спасибо огромное вам за поддержку! Подобные вещи очень важны для команды и для всех нас. Ради этого мы и работаем.

У «Ростова» молодая и амбициозная команда, которая хочет побеждать в каждом матче. Ребята вчера сыграли солидно и достойно. Они — молодцы!

Мы очень хотели победить, но в футболе так бывает: серия пенальти — это игра нервов. Матчи проходят по-разному, но я уверен, что вчерашний доставил удовольствие всем нашим преданным болельщикам.

Мы работаем ради вас, хотим, чтобы вы гордились своей командой. Вместе мы можем многое. Все наши большие победы ещё впереди!» — приводит слова Арутюнянца пресс-служба донского клуба.

«Ростов» в нынешнем сезоне играет без легионеров из дальнего зарубежья. Однако это не мешает жёлто-синим идти в лидерах турнирной таблицы РПЛ. После 21-го тура подопечные Валерия Карпина имеют в своём активе 44 очка и располагаются на втором месте в чемпионате России.

Футбол,Арташес Арутюнянц,Валерий Карпин,Фонбет,
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