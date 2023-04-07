Президент «Ростова» обратился к болельщикам после вылета из Кубка России

«Дорогие болельщики! Хочу поблагодарить всех, кто вчера приехал в Краснодар, и всех, кто поддерживал и переживал за нас у экранов телевизоров. Я находился на стадионе и видел какое количество наших болельщиков было на трибунах. Спасибо огромное вам за поддержку! Подобные вещи очень важны для команды и для всех нас. Ради этого мы и работаем.