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36 минут назад

Зидан, Куман и Капелло войдут в Совет УЕФА по развитию футбола

Советский спорт

Возглавит новый орган бывший игрок сборной Хорватии Звонимир Бобан.

Зидан, Куман и Капелло войдут в Совет УЕФА по развитию футбола
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Союз европейских футбольных ассоциаций создаст Совет по развитию футбола, в который войдут 20 тренеров и футболистов, сообщает The Times.

По информации источника, новый орган будет проводить консультации по изменению правил игры, судейству, оптимизации календарей соревнований, развитию молодежи, продвижения игры. Создание органа одобрил Исполком УЕФА, заседавший накануне в Лиссабоне.

В состав Совета вошли такие известные люди как Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Зинедин Зидан, Рафа Бенитес, Хавьер Дзанетти, Робби Кин, Рональд Куман, Филипп Лам , Микаэль Лаудруп, Фабио Капелло, Паоло Мальдини, Гарет Саутгейт, Луиш Фигу, Рио Фердинанд, Роберто Мартинес и другие. Главой совета стал бывший игрок «Милана» Звонимир Бобан.

Предполагается, что первый раз Совет соберется на заседание 24 апреля в швейцарском Ньоне.

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