Зидан, Куман и Капелло войдут в Совет УЕФА по развитию футбола

Возглавит новый орган бывший игрок сборной Хорватии Звонимир Бобан.

Союз европейских футбольных ассоциаций создаст Совет по развитию футбола, в который войдут 20 тренеров и футболистов, сообщает The Times.

По информации источника, новый орган будет проводить консультации по изменению правил игры, судейству, оптимизации календарей соревнований, развитию молодежи, продвижения игры. Создание органа одобрил Исполком УЕФА, заседавший накануне в Лиссабоне.