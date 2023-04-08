Сёмин поделился ожиданиями от матча «Спартак» — «Динамо»

«От матча «Спартак» — «Динамо» всегда ждёшь очень мощной игры с обеих сторон независимо от того, кто и на каком месте. Фаворита здесь нет. Будет очень интересный матч, потому что это старые традиции, которые и на сегодняшний момент играют большую роль в плане психологии», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.