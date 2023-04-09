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58 минут назад

Месси надеется, что Лапорта лично обсудит с ним возвращение в «Барсу»

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Спонсор из ОАЭ хочет профинансировать возвращение Месси в «Барселону»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет встретиться с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, сообщает Mundo Deportivo.

ДУШАНБЕ, апрель – SPORTS.tj. Месси по-прежнему не продлевает контракт с ПСЖ, истекающий в конце сезона-2022/2023.

«Барселона» следит за ситуацией, однако пока не может предложить игроку соглашение, не нарушающее финансовых правил. «Барселона» поддерживает контакты с окружением Месси.

Так, в феврале Лапорта провёл встречу с отцом Месси Хорхе. Сам Лионель ожидает более серьёзных шагов от клуба и надеется, что Жоан проведёт с ним встречу вживую.

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес также заинтересован в переходе Месси в стан сине-гранатовых. Лионель знает, что болельщики клуба продолжают хорошо к нему относиться.

Сообщение Месси надеется, что Лапорта лично обсудит с ним возвращение в «Барсу» появились сначала на SPORTS.tj: Новости спорта в Таджикистане | СНГ и мире.

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