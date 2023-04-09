Спонсор из ОАЭ хочет профинансировать возвращение Месси в «Барселону»

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Нападающий ПСЖ Лионель Месси хочет встретиться с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой, сообщает Mundo Deportivo.

ДУШАНБЕ, апрель – SPORTS.tj. Месси по-прежнему не продлевает контракт с ПСЖ, истекающий в конце сезона-2022/2023.

«Барселона» следит за ситуацией, однако пока не может предложить игроку соглашение, не нарушающее финансовых правил. «Барселона» поддерживает контакты с окружением Месси.

Так, в феврале Лапорта провёл встречу с отцом Месси Хорхе. Сам Лионель ожидает более серьёзных шагов от клуба и надеется, что Жоан проведёт с ним встречу вживую.