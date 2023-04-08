«Спартак» объяснил отсутствие Мозеса в заявке на матч с «Динамо»

Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Виктор Мозес пропустит матч против "Динамо" из-за недомогания. Об этом журналистам в субботу сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.
Нигериец не попал в заявку "Спартака" на матч 22-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо", который состоится 8 апреля. Начало игры - в 19:30 мск.
"Мозес почувствовал небольшое недомогание на тренировке. К сожалению, в этом матче он сыграть не сможет. Надеемся, он скоро вернется", - сказал Зеленов.
"Спартак" после 21 тура занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Выше располагаются "Ростов" (44 очка) и петербургский "Зенит" (51).