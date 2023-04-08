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1 час назад

В "Спартаке" объяснили отсутствие Мозеса в заявке на матч РПЛ против "Динамо"

ТАССиещё 8

Полузащитник футбольного клуба "Спартак" Виктор Мозес пропустит матч против "Динамо" из-за недомогания. Об этом журналистам в субботу сообщил руководитель пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

«Спартак» объяснил отсутствие Мозеса в заявке на матч с «Динамо»
Фото: ТАССТАСС

Нигериец не попал в заявку "Спартака" на матч 22-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Динамо", который состоится 8 апреля. Начало игры - в 19:30 мск.

"Мозес почувствовал небольшое недомогание на тренировке. К сожалению, в этом матче он сыграть не сможет. Надеемся, он скоро вернется", - сказал Зеленов.

"Спартак" после 21 тура занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 41 очко. Выше располагаются "Ростов" (44 очка) и петербургский "Зенит" (51).

Футбол,РПЛ,Виктор Мозес,Дмитрий Зеленов,Динамо,Зенит,Спартак,
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