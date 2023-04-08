Инвестор клуба Второй лиги заявил о желании пригласить Дзюбу

Бизнесмен Алексей Орлов, который является инвестором футбольного клуба «Знамя», рассказал, кого бы хотел пригласить в свой клуб.
«Сейчас есть только один такой футболист – Артем Дзюба. Но я не уверен, что он захочет ездить в Ногинск.
Готов ли 50% бюджета ему отдавать? Думаю, там все равно порядок сумм другой. Но, если на каждый матч Дзюбы к нам будут приходить на стадион по 2 тыс. зрителей, то можно всерьез обсудить такую историю», — передает слова Орлова Metaratings.
Напомним, что за «Знамя» в свое время выступали такие игроки сборной России как Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Александр Самедов, Никита Баженов и другие.
Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.
После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в четырех матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в последнем туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».