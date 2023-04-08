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59 минут назад

Инвестор клуба Второй лиги заявил о желании пригласить Дзюбу

Газета.Ru

Бизнесмен Алексей Орлов, который является инвестором футбольного клуба «Знамя», рассказал, кого бы хотел пригласить в свой клуб.

Инвестор клуба Второй лиги заявил о желании пригласить Дзюбу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас есть только один такой футболист – Артем Дзюба. Но я не уверен, что он захочет ездить в Ногинск.

Готов ли 50% бюджета ему отдавать? Думаю, там все равно порядок сумм другой. Но, если на каждый матч Дзюбы к нам будут приходить на стадион по 2 тыс. зрителей, то можно всерьез обсудить такую историю», — передает слова Орлова Metaratings.

Напомним, что за «Знамя» в свое время выступали такие игроки сборной России как Роман Павлюченко, Ренат Янбаев, Александр Самедов, Никита Баженов и другие.

Напомним, что Дзюба не выступал в Российской премьер-лиге (РПЛ) с конца прошлого сезона. В феврале он подписал с «Локомотивом» полугодовой контракт. До этого он играл в Турции за «Адану Демирспор». Там он провел всего несколько месяцев.

После возвращения в РПЛ Дзюба отметился шестью забитыми мячами в четырех матчах. Он оформил хет-трик в ворота «Ростова», а также в последнем туре оформил дубль в ворота «Пари Нижний Новгород».

Футбол,Ренат Янбаев,Артем Дзюба,Роман Павлюченко,Никита Баженов,Алексей Орлов,Александр Самедов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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