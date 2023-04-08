Инвестор клуба Второй лиги заявил о желании пригласить Дзюбу

«Сейчас есть только один такой футболист – Артем Дзюба. Но я не уверен, что он захочет ездить в Ногинск.



Готов ли 50% бюджета ему отдавать? Думаю, там все равно порядок сумм другой. Но, если на каждый матч Дзюбы к нам будут приходить на стадион по 2 тыс. зрителей, то можно всерьез обсудить такую историю», — передает слова Орлова Metaratings.