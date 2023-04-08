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29 минут назад

Семья Малафеева прекратила общение со старшей дочерью футболиста

Ирина Лебедева

Родственники перестали общаться с Ксенией Малафеевой после ее возвращения из рехаба.

Семья Малафеева прекратила общение со старшей дочерью футболиста
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ксении Малафеевой 19 лет. Она родилась в браке Вячеслава Малафеева и Марины Безбородовой. В 2011 году мать девушки погибла в автокатастрофе.

Через некоторое время бывший вратарь «Зенита» создал новую семью. Диджей из Санкт-Петербурга Екатерина воспитывала Ксению и ее брата, как родных детей. Но в подростковом возрасте у девушки начались проблемы с запрещенными веществами, она стала неуправляемой и в итоге даже получила срок за сбыт запрещенных веществ.Об этом рассказывает "Комсомольская Правда".

Недавно наследница футболиста сообщила в своем блоге о том, что общение с отцом и мачехой из-за недопонимания сошло на нет.

«Вообще стало все равно, что кто-то там что-то говорит, не верит в меня. Семья отвернулась от меня, потому что им нужна идеальная картинка. Никогда не пыталась быть какой-то не такой — я всегда настоящая, максимально открытая людям и искренняя, хочу наслаждаться жизнью и получать кайф. Я всегда нахожу пути и лазейки в этой жизни, не хочется сдаваться. Часто хочется кому-то что-то доказать, но пора взрослеть, Ксюша, пора понять, что не смогу заставить их вести себя иначе», - написала девушка в микроблоге.

Теперь дочь бывшего вратаря петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева начала строить новую жизнь в Дубае.

Футбол,Вячеслав Малафеев,Зенит,
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