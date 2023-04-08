Семья Малафеева прекратила общение со старшей дочерью футболиста

«Вообще стало все равно, что кто-то там что-то говорит, не верит в меня. Семья отвернулась от меня, потому что им нужна идеальная картинка. Никогда не пыталась быть какой-то не такой — я всегда настоящая, максимально открытая людям и искренняя, хочу наслаждаться жизнью и получать кайф. Я всегда нахожу пути и лазейки в этой жизни, не хочется сдаваться. Часто хочется кому-то что-то доказать, но пора взрослеть, Ксюша, пора понять, что не смогу заставить их вести себя иначе», - написала девушка в микроблоге.