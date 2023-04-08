Семья Малафеева прекратила общение со старшей дочерью футболиста

Родственники перестали общаться с Ксенией Малафеевой после ее возвращения из рехаба.
Ксении Малафеевой 19 лет. Она родилась в браке Вячеслава Малафеева и Марины Безбородовой. В 2011 году мать девушки погибла в автокатастрофе.
Через некоторое время бывший вратарь «Зенита» создал новую семью. Диджей из Санкт-Петербурга Екатерина воспитывала Ксению и ее брата, как родных детей. Но в подростковом возрасте у девушки начались проблемы с запрещенными веществами, она стала неуправляемой и в итоге даже получила срок за сбыт запрещенных веществ.Об этом рассказывает "Комсомольская Правда".
Недавно наследница футболиста сообщила в своем блоге о том, что общение с отцом и мачехой из-за недопонимания сошло на нет.
«Вообще стало все равно, что кто-то там что-то говорит, не верит в меня. Семья отвернулась от меня, потому что им нужна идеальная картинка. Никогда не пыталась быть какой-то не такой — я всегда настоящая, максимально открытая людям и искренняя, хочу наслаждаться жизнью и получать кайф. Я всегда нахожу пути и лазейки в этой жизни, не хочется сдаваться. Часто хочется кому-то что-то доказать, но пора взрослеть, Ксюша, пора понять, что не смогу заставить их вести себя иначе», - написала девушка в микроблоге.
Теперь дочь бывшего вратаря петербургского футбольного клуба «Зенит» Вячеслава Малафеева начала строить новую жизнь в Дубае.