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1 час назад

Колосков призвал провести проверку по матчу Второй лиги с результатом 15:0

Газета.Ruиещё 7

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что необходимо провести проверку по матчу группы 1 Второй лиги чемпионата России между «Форте» и «Ессентуками», завершившемуся со счетом 15:0.

Колосков призвал провести проверку по матчу Второй лиги с результатом 15:0
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Результат, конечно, странный. Без рассмотрения причин нельзя обойтись. Там был судья, который должен передать рапорт и дополнительные сведения, если понадобятся. Надо узнать причину такого странного результата», — сказал Колосков «Матч ТВ».

В игре между командами из Таганрога и Ессентуков сразу четыре игрока оформили по хет-трику: Петр Володкин, Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский и Шамиль Саадуев. Еще по голу в ворота соперников отправили Егор Могилев, Роман Романов и Идрис Муслуев.

«Форте» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Ессентуки» являются аутсайдером дивизиона, располагаясь на последней строчке с пятью набранными очками за сезон.

Футбол,Идрис Муслуев,Петр Володкин,Вячеслав Колосков,Роман Романов,РФС,
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