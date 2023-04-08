Колосков призвал провести проверку по матчу Второй лиги с результатом 15:0

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что необходимо провести проверку по матчу группы 1 Второй лиги чемпионата России между «Форте» и «Ессентуками», завершившемуся со счетом 15:0.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Результат, конечно, странный. Без рассмотрения причин нельзя обойтись. Там был судья, который должен передать рапорт и дополнительные сведения, если понадобятся. Надо узнать причину такого странного результата», — сказал Колосков «Матч ТВ».

В игре между командами из Таганрога и Ессентуков сразу четыре игрока оформили по хет-трику: Петр Володкин, Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский и Шамиль Саадуев. Еще по голу в ворота соперников отправили Егор Могилев, Роман Романов и Идрис Муслуев.