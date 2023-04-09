Дзюба отказался жать руку Семаку после матча «Локомотив» – «Зенит»
Нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру петербургского «Зенита» Сергею Семаку после встречи 22-го тура РПЛ, передает корреспондент «Спорт День за Днем» Матвей МАКАРЕНКО. Победу в матче одержали сине-бело-голубые со счетом 2:1.
Дзюба не отличился результативными действиями. В предыдущих пяти матчах чемпионата России 34-летний игрок забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.
За «Локомотив» Дзюба выступает с нынешней зимы. Последней командой национального первенства до «железнодорожников» был «Зенит». В городе на Неве нападающий провел семь сезонов, в которых четырежды становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, также игрок дважды побеждал в национальном Кубке.
Дзюба покинул «Зенит» прошлым летом, отказавшись продлевать соглашение с сине-бело-голубыми.
«Зенит» лидирует в национальном первенстве с 54 очками. «Локомотив» идет 11-м месте с активом в 25 очков.