Матч Второй лиги ЧР по футболу завершился со счетом 15:0

Клуб из Таганрога «Форте» обыграл «Ессентуки» со счетом 15:0 в матче группы 1 Второй лиги чемпионата России по футболу.

Фото: Футбольный клуб «Форте»/VK Футбольный клуб «Форте»/VK

В составе победителей сразу четыре игрока оформили по хет-трику: Петр Володкин, Дмитрий Лаврищев, Никита Муромский и Шамиль Саадуев. Еще по голу в ворота соперников отправили Егор Могилев, Роман Романов и Идрис Муслуев.

«Форте» набрал 40 очков и занимает пятое место в турнирной таблице, а «Ессентуки» являются аутсайдером дивизиона, располагаясь на последней строчке с пятью набранными очками за сезон.

Ранее новый генеральный директор подмосковного «Сатурна» Роман Широков заявил, что клуб должен стать главной командой региона, а также побороться за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).