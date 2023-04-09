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1 час назад

Бывший капитан сборной Англии Робсон попал в аварию

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Бывший капитан сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Брайан Робсон попал в автомобильную аварию, когда ехал на матч 30 го тура АПЛ, сообщает Daily Mail.

Бывший капитан сборной Англии попал в аварию
Фото: матч твматч тв

ДТП произошло в пятницу накануне матча «МЮ» с «Эвертоном» (2:0). В результате столкновения были повреждены багажник и бампер автомобиля 66 летнего экс футболиста. По информации издания, Робсон не получил травм, однако был «в шоке от произошедшего».

Робсон защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 1981 по 1994 год, в составе «красных дьяволов» он забил 49 мячей в 247 матчах. За сборную Англии в 1980–1991 годах провел 90 игр и забил 26 голов.

«МЮ» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Футбол,Брайан Робсон,Манчестер Юнайтед,
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