«Монако» упустил победу в матче чемпионата Франции с «Нантом»

«Монако» сыграл вничью с «Нантом» в матче 30 го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:2. В составе «Монако» мячи забили Аксель Дисаси и Элиот Матазо. У хозяев отличились Мустафа Мохамед и Людовик Блас.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 79 минут.
«Монако» с 58 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» (31) идет 14 м.
В следующем туре «Монако» примет «Лорьян, «Нант» отправится к гости к «Осеру».
Чемпионат Франции. 2022-23. Тур 30 «Нант» (Нант) — «Монако» (Монако) — 2:2 (0:2) Голы: Мохамед, 65. Блас, 78. — Дисаси, 21. Матазо, 30.