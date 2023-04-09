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1 час назад

«Монако» упустил победу в матче чемпионата Франции с «Нантом»

Матч ТВиещё 6

«Монако» сыграл вничью с «Нантом» в матче 30 го тура чемпионата Франции по футболу.

«Монако» упустил победу в матче чемпионата Франции с «Нантом»
Фото:  Соцсети "Монако" Соцсети "Монако"

Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:2. В составе «Монако» мячи забили Аксель Дисаси и Элиот Матазо. У хозяев отличились Мустафа Мохамед и Людовик Блас.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 79 минут.

«Монако» с 58 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» (31) идет 14 м.

В следующем туре «Монако» примет «Лорьян, «Нант» отправится к гости к «Осеру».

Чемпионат Франции. 2022-23. Тур 30 «Нант» (Нант) — «Монако» (Монако) — 2:2 (0:2) Голы: Мохамед, 65. Блас, 78. — Дисаси, 21. Матазо, 30.

Футбол,Людовик Блас,Александр Головин,
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