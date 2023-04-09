«Монако» упустил победу в матче чемпионата Франции с «Нантом»

«Монако» сыграл вничью с «Нантом» в матче 30 го тура чемпионата Франции по футболу.

Фото: Соцсети "Монако" Соцсети "Монако"

Встреча в Нанте завершилась со счетом 2:2. В составе «Монако» мячи забили Аксель Дисаси и Элиот Матазо. У хозяев отличились Мустафа Мохамед и Людовик Блас.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 79 минут.

«Монако» с 58 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1, «Нант» (31) идет 14 м.

В следующем туре «Монако» примет «Лорьян, «Нант» отправится к гости к «Осеру».