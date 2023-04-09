Дубль Кривцова помог «Краснодару» обыграть «Пари НН»

Дебют Юрана получился смазанным.

Фото: ФК "Краснодар" ФК "Краснодар"

В Краснодаре на стадионе «Краснодар» завершился матч 22-го тура РПЛ. Местный «Краснодар» принимал «Пари НН».

Встреча закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 3:1.

Главным героем встречи стал Никита Кривцов. Полузащитник «Краснодара» открыл счёт на 4-й минуте, ему ассистировал Джон Корбода. А на 14-й минуте Кривцов оформил дубль с передачи Кади Боржеса.

На 62-й минуте забил уже сам Кордоба. На 71-й минуте Тимур Сулейманов с пенальти сократил отставание в счёте, но на большее гостей не хватило.

Этот матч был первым для «Пари НН» с Сергеем Юраном в качестве главного тренера.