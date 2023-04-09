Дубль Кривцова помог «Краснодару» обыграть «Пари НН»

Дебют Юрана получился смазанным.
В Краснодаре на стадионе «Краснодар» завершился матч 22-го тура РПЛ. Местный «Краснодар» принимал «Пари НН».
Встреча закончилась победой хозяев. Итоговый счёт — 3:1.
Главным героем встречи стал Никита Кривцов. Полузащитник «Краснодара» открыл счёт на 4-й минуте, ему ассистировал Джон Корбода. А на 14-й минуте Кривцов оформил дубль с передачи Кади Боржеса.
На 62-й минуте забил уже сам Кордоба. На 71-й минуте Тимур Сулейманов с пенальти сократил отставание в счёте, но на большее гостей не хватило.
Этот матч был первым для «Пари НН» с Сергеем Юраном в качестве главного тренера.
«Краснодар» набрал 35 очков. Команда занимает 8-е место в турнирной таблице. «Пари НН» с 19 очками находится на 13-м месте.