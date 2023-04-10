Тренер «Пари НН» прокомментировал поражение в матче РПЛ с «Краснодаром»

«Мы готовились к этому матчу. Понимали, что «Краснодар» – очень квалифицированная команда, в которой есть исполнители хорошего уровня. В первом тайме в действиях наших игроков чувствовалась скованность. Позиционно недоработали, пропустили быстрые голы. Что касается второго тайма, мне понравилось, что у команды есть характер. Даже после того, как пропустили третий гол после детской ошибки, не сломались, продолжали атаковать. С лучшей стороны проявили себя ребята, вышедшие на замены. В плане самоотдачи претензий нет, а всё остальное мы разберём, проанализируем ошибки и будем готовиться к матчу с «Динамо», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».