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42 минуты назад

Главный тренер «Пари НН» Юран прокомментировал поражение в матче РПЛ с «Краснодаром»

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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал поражение в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:3).

Тренер «Пари НН» прокомментировал поражение в матче РПЛ с «Краснодаром»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Мы готовились к этому матчу. Понимали, что «Краснодар» – очень квалифицированная команда, в которой есть исполнители хорошего уровня. В первом тайме в действиях наших игроков чувствовалась скованность. Позиционно недоработали, пропустили быстрые голы. Что касается второго тайма, мне понравилось, что у команды есть характер. Даже после того, как пропустили третий гол после детской ошибки, не сломались, продолжали атаковать. С лучшей стороны проявили себя ребята, вышедшие на замены. В плане самоотдачи претензий нет, а всё остальное мы разберём, проанализируем ошибки и будем готовиться к матчу с «Динамо», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».

Футбол,РПЛ,Сергей Юран,Динамо,
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