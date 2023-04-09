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30 минут назад

"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" и продлил беспроигрышную серию в АПЛ до 8 матчей

ТАСС

Лондонский "Арсенал" со счетом 2:2 на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем"
Фото: © EPA-EFE/ PETER POWELL© EPA-EFE/ PETER POWELL

Забитыми мячами в составе "Арсенала" отметились Габриэл Мартинелли (8-я минута) и Габриэл Жезус (28). У "Ливерпуля" отличились Мохаммед Салах (42) и Роберто Фирмино (87). На 52-й минуте Салах не реализовал одиннадцатиметровый удар.

"Арсенал" не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении восьми матчей, подопечные Микеля Артеты идут на первом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, на их счету 73 очка в 30 матчах. "Арсенал" опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 6 очков. "Ливерпуль" продлил серию без побед во всех турнирах до пяти матчей, команда идет на восьмом месте с 44 очками в 29 матчах.

В следующем туре "Арсенал" 16 апреля на выезде сыграет с "Вест Хэмом". "Ливерпуль" на день позже в гостях встретится с "Лидсом".

Футбол,Мохаммед Салах,Габриэл Жезус,Роберто Фирмино,
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