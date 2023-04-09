"Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем"

Лондонский "Арсенал" со счетом 2:2 на выезде сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле.

Фото: © EPA-EFE/ PETER POWELL © EPA-EFE/ PETER POWELL

Забитыми мячами в составе "Арсенала" отметились Габриэл Мартинелли (8-я минута) и Габриэл Жезус (28). У "Ливерпуля" отличились Мохаммед Салах (42) и Роберто Фирмино (87). На 52-й минуте Салах не реализовал одиннадцатиметровый удар.

"Арсенал" не проигрывает в чемпионате Англии на протяжении восьми матчей, подопечные Микеля Артеты идут на первом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, на их счету 73 очка в 30 матчах. "Арсенал" опережает ближайшего преследователя - "Манчестер Сити" - на 6 очков. "Ливерпуль" продлил серию без побед во всех турнирах до пяти матчей, команда идет на восьмом месте с 44 очками в 29 матчах.