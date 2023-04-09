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Автогол Крала помог «Хоффенхайму» обыграть «Шальке» в бундеслиге

«Хоффенхайм» выиграл у «Шальке» в домашнем матче 27 го тура чемпионата Германии по футболу.

Автогол Крала помог «Хоффенхайму» обыграть «Шальке» в бундеслиге
© globallookpress.com

Встреча завершилась со счетом 2:0. На 22 й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник «Шальке» Алекс Крал, на 70 й отличился Ила Бебу. В июле прошлого года московский «Спартак» приостановил действие контракта с Кралом, чешский футболист перешел в команду из Гельзенкирхена на правах аренды.

В других матчах дня в бундеслиге менхенгладбахская «Боруссия» обыграла дома «Вольфсбург» (2:0), «Штутгарт» в гостях победил «Бохум» — 3:2.

Смотрите прямые трансляции матчей чемпионата Германии в прямом эфире телеканалов группы «Матч», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Чемпионат Германии. 2022-23. Тур 27 «Хоффенхайм» (Зинсхайм) — «Шальке» (Гельзенкирхен) — 2:0 (1:0) Голы: Крал, 22 (ВИДЕО). Бебу, 71 (с пенальти) (ВИДЕО).

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