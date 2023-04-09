Семак: Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему

«Не увидел — ничего страшного. Устал, наверное. Дзюба видел меня? Может, устал… Это же не моя проблема. Дзюба обиделся на меня? Я не понимаю и абсолютно не знаю почему. Надо спросить у Артёма. Если устал, значит, устал. Я благодарен каждому игроку и рад за каждого, кто у нас играл», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.